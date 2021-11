POL-ST: Joint Venture mit den Münsterlandbehörde und den Niederlanden

Wie in den vergangenen Jahren kontrollierte die Kreispolizeibehörde Steinfurt am Donnerstag (04.11.), von 10.00 bis 18.00 Uhr, auf den Hauptverkehrsachsen sowie in Rheine und Ibbenbüren den Kraftfahrzeugverkehr. Ziel dieser Kontrollen war es, Deliktsfelder wie Laden- und Wohnungseinbruchdiebstahl, Kraftfahrzeugkriminalität, Betäubungsmitteldelikte und weitere schwerwiegenden Straftaten zu bekämpfen.

In den übrigen Münsterlandbehörden und in den Niederlanden fanden zur gleichen Zeit unter ähnlicher Zielsetzung Pendant-Veranstaltungen statt. Das Ergebnis der Steinfurter Polizei kann sich durchaus sehen lassen. Die Beamten nahmen eine 27jährige Frau aus Steinfurt und einen 41Jährigen in Rheine fest. Die Steinfurterin wurde seit einem Jahr mit Haftbefehl gesucht. Der 41jährige Mann war im Juli aus der Justizvollzugsanstalt entwichen und hielt sich seitdem verborgen. Bei weiteren Ermittlungen zu diesem Fall stellte sich heraus, dass er drei weitere Haftbefehle mit einer fast zweijährigen Haftstrafe offen hatte.

Bei der Kontrolle des rollenden Verkehrs kontrollierte die Beamten eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen. Insgesamt wurden 20 erhebliche Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Ein Kraftfahrzeugführer fiel den Beamten auf, weil er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Fünf Autofahrer konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen, weil schwerwiegende Mängel vorlagen, die es notwendig machten, die Weiterfahrt zu untersagen.

