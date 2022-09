POL-ST: Kreis Steinfurt, 48 neue Kolleginnen und Kollegen bei der Kreispolizeibehörde Steinfurt begrüßt (FOTO)

Am Donnerstag (01.09.) fand im Sitzungssaal des Kreishauses Steinfurt die Begrüßungsveranstaltung für die neuen Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Steinfurt statt.

nsgesamt verstärken 48 Beamtinnen und Beamte die Behörde, darunter sind 27 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule, die unlängst ihr Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Sie treten jetzt ihre Erstverwendung an den Wachstandorten Emsdetten/Greven, Steinfurt/Ochtrup, Ibbenbüren, Lengerich und Reine an.

Landrat Dr. Martin Sommer begrüßte zunächst die Beamtinnen und Beamten in seiner Funktion als Behördenleiter und hieß sie herzlich Willkommen. Anschließend legten die Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit dem Landrat ihren Amtseid ab.

Danach stellten sich der Abteilungsleiter Polizei Jörg Voigt und die einzelnen Direktionsleiter vor und begrüßten ebenfalls die neuen Kolleginnen und Kollegen.

