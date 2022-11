POL-ST: Kreis Steinfurt, Adventskonzert des Landespolizeiorchesters NRW in Rheine

Kreis Steinfurt (...

Die Kreispolizeibehörde lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein: Am Sonntag, den 04. Dezember 2022 ist das Landespolizeiorchester NRW in der Herz-Jesu-Kirche in Rheine, Robertstraße 23, zu Gast. Konzertbeginn ist um 15.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Polizei Steinfurt