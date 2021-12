POL-ST: Kreis Steinfurt, Autos aufgebrochen

Kreis Steinfurt (...

Im Kreisgebiet sind es an verschiedenen Orten in den vergangenen Tagen Autos aufgebrochen worden. Die Diebe gelangten jeweils durch Einschlagen einer Autoscheibe in die Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Polizei Steinfurt