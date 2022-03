POL-ST: Kreis Steinfurt, Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Europol oder Interpol aus

o konnten immer mehr Menschen für diese Art von Anrufbetrug sensibilisiert werden. Jetzt haben sich Kriminelle eine neue, sehr ähnliche Masche ausgedacht: Anrufer melden sich am Telefon als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol oder der Internationalen kriminalpolizeiliche Organisation Interpol. Auf dem Telefondisplay der Angerufenen wird die Nummer der örtlichen Polizei, der Staatsanwaltschaft oder sogar die Notrufnummer 110, oft mit der örtlichen Vorwahl, angezeigt. Dahinter stecken Betrüger!

Mit erfundenen Geschichten setzen sie ihre Opfer - wie im Falle der "falschen Polizisten" - unter Druck. Angeblich seien die Angerufenen in Straftaten verwickelt und es müsse Geld bezahlt werden, um einer Gefängnisstraße zu entgehen. Oder es muss angeblich Geld in Sicherheit gebracht werden, damit es nicht in die Hände von Kriminellen kommt.

Die Anrufer gaukeln ein großes Ermittlungsverfahren vor. Aufgrund der Behauptung, sie seien Police Officer oder Mitarbeiter des Federal Police Department, klingt die Geschichte besonders glaubwürdig, offiziell und wichtig. Im Kreis Steinfurt sind seit Beginn des Jahres elf Anzeigen wegen solcher Betrugsanrufe eingegangen. In allen elf Fällen gaben sich die Betrüger als Europol-Mitarbeiter aus.

Die Tipps der Polizei, wenn Sie angerufen werden:

- Lassen Sie sich nie am Telefon unter Druck setzen!

- Gibt sich ein Anrufer als Polizeibeamter oder Mitarbeiter einer

europäischen oder internationalen Polizeiorganisation aus, rufen

Sie Ihre örtliche Polizeibehörde selbst an.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre

Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Transferieren Sie auf Grund solcher Anrufe keine Gelder, ohne

sich vorher zu informieren und abzusichern.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie

sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine

Anzeige.

Links:

Weiterführende Informationen zum Thema Betrug durch falsche Polizisten, die sich auf die falschen Europol-/Interpol-Mitarbeiter übertragen lassen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Informationen auf der Internetseite der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/artikel/vorsicht-betrug-kein-anruf-von-europol-oder-interpol?fbclid=IwAR1cpNzg1dYXCAJP2CI7iXMtTamOdkCOFaCppen46gJXUT_WLk8Z8Yfbtac

