POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahrer unter Alkoholeinfluss, 45-jährige Autofahrerin kommt mit mehr als zwei Promille von Fahrbahn ab

Am Freitag (29.04.22) um kurz vor Mitternacht baute eine 45-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen einen Unfall am Sandweg. Sie fuhr mit einem grauen Nissan auf dem Sandweg in Richtung Grote Kamp. Dann kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Alkohol-Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Am Samstagabend (30.04.22) gegen 18.25 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Autofahrer mit einem grauen Renault im Bereich Surenburgstraße/Ecke Meisenstraße in Rheine-Eschendorf Schlangenlinien fuhr. Sie benachrichtigten die Polizei. Diese führte einen freiwilligen Schnelltest auf Alkohol bei dem 54-jährigen Fahrer durch. Das Ergebnis: rund 1,8 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Sonntag (01.05.22) gegen 17.50 Uhr sahen Zeugen in Lengerich eine 60-Jährige, die offenbar unter Alkoholeinfluss ein Auto steuerte. Sie war mit einem grauen Nissan auf der Schulstraße unterwegs. Der freiwillige Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der 60-Jährigen sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass jeder, der unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug steuert, sich und andere gefährdet. Setzen Sie sich nur nüchtern ans Steuer - und lassen sie das Auto nach Alkoholkonsum stehen. Ein Taxi, ein Bus oder die Fahrt mit einem - nüchternen - Bekannten sind die besseren Alternativen.

