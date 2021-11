POL-ST: Kreis Steinfurt, Falsche Polizeibeamte

Diese versuchten den angerufenen Senioren Informationen über sensible Daten zu entlocken oder mit angeblichen Geschichten über Einbrüche in der Nachbarschaft nervös zu machen. Ziel solcher Anrufe ist es, die Menschen zu bewegen, Geld und weitere Wertgegenständen auszuhändigen, die dann angeblich bei der falschen Polizei sicher verwahrt werden sollen.

Die Polizei weist nochmal daraufhin, dass Polizisten niemals am Telefon Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse erfragen oder Sie auffordern, Wertgegenstände zu übergeben.

Die Polizei rät bei solchen betrügerischen Anrufen:

Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein, legen Sie auf und informieren Sie in jedem Fall ihre örtliche Polizeibehörde. Geben Sie unbekannten Personen am Telefon keine Auskunft über sensible Daten wie Kontoverbindungen oder Bargeldbestände. Sprechen Sie mit einer vertrauten Person über diesen Vorfall und warnen damit Andere.

