POL-ST: Kreis Steinfurt, groß angelegte BTM-Kontrolle an der B54: Polizei stoppt zahlreiche Fahrer unter Drogeneinfluss (FOTO)

Die Kreispolizeibehörde hat am Montag (18.10.21) auf der B54 in Ochtrup mit Unterstützung des Zolls und der Bundespolizei BTM-Kontrollen durchgeführt. In einem Zeitraum von vier Stunden wurde der Verkehr beider Fahrtrichtungen komplett über die Parkplätze "Weiner" geleitet. Dabei trafen die Beamt...

...en auf zahlreiche Fahrer, die ihren Pkw unter dem Einfluss von Drogen steuerten.

Nach positiven Drogen-Schnelltests wurden bei 28 Personen Blutproben entnommen. Die Beamten schrieben entsprechend 28 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Fahrens unter BTM sowie 28 Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Für alle 28 Fahrer endete die Tour abrupt an der B54, die Weiterfahrt wurde untersagt. In drei Fällen forderten die Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung im drei- beziehungsweise vierstelligen Eurobereich ein, weil die Beschuldigten ihren Wohnsitz nicht in Deutschland hatten.

Ein Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben, weil er sein Fahrzeug alkoholisiert steuerte. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Es wurde direkt vor Ort eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige war die Folge.

Im Rahmen der Kontrollen an der B54 stellte das Einsatzteam auch Drogen sicher, bei den zwei Fällen handelte es sich jeweils um Marihuana. In einem Fahrzeug wurden ca. 600 Gramm des Betäubungsmittels mitgeführt - ein Grund für eine vorläufige Festnahme.

Neben Drogen- und Alkoholverstößen fertigten Polizei und Zoll weitere Strafanzeigen. Dabei ging es unter anderem um Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurden mehrere Verwarngelder verhängt und Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben. Im Rahmen von Dokumentenprüfungen stellten die Beamten eine Führerschein-Totalfälschung aus Polen sicher.

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt führt auch in Zukunft immer wieder Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Betäubungsmittel durch. Denn wer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol ein Fahrzeug steuert, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Die Kontrollen sind eine zentrale Maßnahme, um die Straßen im Kreis Steinfurt sicherer zu machen.

Fahren Sie stets nüchtern und drogenfrei! Und kommen Sie sicher an!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell