POL-ST: Kreis Steinfurt, Ibbbenbüren, Betrügerin gibt sich als Pflegekraft aus, Seniorinnen bestohlen

n mindestens vier Fällen klingelte eine Betrügerin an der Tür von älteren Menschen und gab sich als Pflegekraft der Diakonie beziehungsweise der AOK aus. In zwei Fällen wurde Schmuck erbeutet, in einem weiteren Bargeld. Der Polizei liegen entsprechende Anzeigen vor.

In Westerkappeln schellte am frühen Abend eine unbekannte Frau an der Tür einer 78-Jährigen. Die Wohnung gehört zu einer Seniorenwohnanlage. Die Unbekannte gab vor, von der Diakonie zu kommen. Die Bewohnerin schöpfte keinen Verdacht, da später am Abend tatsächlich eine Diakonie-Mitarbeiterin vorbeikommen wollte. Die Unbekannte verwickelte die 78-Jährige in ein Gespräch. Plötzlich klingelte eine Nachbarin an der Tür der Seniorin. Als die 78-Jährige die Tür öffnete, lief eine unbekannte männliche Person an ihr vorbei ins Freie. Die angebliche Diakonie-Mitarbeiterin verließ die Wohnung ebenfalls zügig. Entwendet wurde offenbar nichts.

Beide Seniorinnen riefen die Polizei. Im Gespräch mit den Beamten wurde klar, dass auch die Nachbarin zuvor von der Betrügerin aufgesucht worden war. Als die 75-Jährige mehrfach nachdrücklich nach dem Diakonie-Ausweis fragte, verließ die Unbekannte diese Wohnung. Obwohl der erste Besuch bei der 75-Jährigen nur sehr kurz war, gelang es den Kriminellen, Schmuck in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags zu stehlen.

In Ibbenbüren ist es zu zwei gleichgelagerten Fällen gekommen. Auch dort verwickelte eine junge unbekannte Frau Seniorinnen in ein Gespräch - in einem Fall kam sie angeblich von der Diakonie, in einem anderen Fall von der AOK. Die Kriminellen erbeuteten von einer 78-Jährigen sowie von einer 80-Jährigen Schmuck und Bargeld.

Zu der unbekannten Frau liegen unterschiedliche Beschreibungen vor. Zwei Zeugen beschreiben sie als etwa 40 Jahre alt und von zierlicher Statur. Demnach sprach sie gebrochen Deutsch. Und sie trug eine weiße Hose und eine weiße Bluse. Zwei andere Zeugen beschreiben die Frau als etwa 20 Jahre alt, mit schwarzen, langen Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie war ebenfalls schlank und trug einen weißen Kittel. Ob es sich um ein und dieselbe Täterin handelt, ist derzeit unklar. Zum männlichen Täter gibt es keine nähere Beschreibung.

Möglicherweise sind die Betrüger mit ihrer Masche noch anderswo im Kreisgebiet aufgetreten. Die Polizei bittet Personen, die mit den Betrügern in Kontakt gekommen sind, sowie Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, die Wache in Ibbenbüren zu kontaktieren: Telefon 05451/591-4315.

Tipps der Polizei, um Haustürbetrüger von sich fern zu halten:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung.

- Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Verlangen Sie von Amtspersonen oder Vertretern bestimmter Institutionen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau.

- Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe.

- Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben.

- Wenn Sie vermuten, von einem Betrüger aufgesucht geworden zu sein, verständigen Sie die Polizei.

Mehr Infos: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

