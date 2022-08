POL-ST: Kreis Steinfurt, Infoveranstaltung zu Studiengängen der Polizei

Infos rund ums Studium bei der Polizei gibt es am Freitag (26.08.2022) in Ibbenbüren. Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Steinfurt Andreas Otte stellt die verschiedenen Möglichkeiten vor. Aktuell gibt es vier Studiengänge bei der Polizei:

Polizeikommissar / -in

Regierungsinspektor / -in

Regierungsinspektor / -in Fachbereich Verwaltungsinformatik

Informatikoberinspektor / -in

Zu diesen Studiengängen gibt es alles Wissenswerte und darüber hinaus auch Informationen zum Fachabitur Polizei. Das können Schülerinnen und Schüler absolvieren, die die Fachoberschulreife ("Realschulabschluss") erworben haben.

Start ist am Freitag um 16.00 Uhr an der Polizeiwache Ibbenbüren, Osnabrücker Straße 148 in 49479 Ibbenbüren. Die Info-Veranstaltung wird etwa 90 Minuten dauern.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte per E-Mail an: personalwerbung.steinfurt@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell