POL-ST: Kreis Steinfurt, Maisernte: Ladung muss richtig gesichert werden (FOTO)

Weil das Wetter seit Wochen und Monaten sehr trocken ist, starten viele Landwirte im Kreis Steinfurt schon jetzt mit der Maisernte. Dadurch sind in diesem Jahr früher als sonst viele Erntefahrzeuge unterwegs. Und von den Anhängern fällt der gehäckselte Mais zum Teil auf die Straßen.

Daher weist die Polizei darauf hin: Ernte-Ladungen müssen auf den Anhängern ordnungsgemäß gesichert sein. Mais darf nicht runterfallen oder ungestört umherfliegen. Auch dürfen die Hänger nicht überladen sein.

Deshalb bittet die Polizei die Landwirte darauf zu achten, dass der gehäckselte Mais nicht durch den Fahrtwind oder Erschütterungen des Anhängers auf die Fahrbahn fällt. Auch muss der Fahrer sicherstellen, dass Häckselgut, welches beim Beladen außen an das Fahrzeuggespann geblasen wurde, vor der Einfahrt in den öffentlichen Verkehrsraum entfernt wird. Die Polizeibeamten mussten Landwirten in Einzelfällen auch schon mal die Weiterfahrt untersagen.

Denn umherfliegendes Häckselgut verunreinigt die Straßen, gefährdet die Verkehrssicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und kann zu Unfällen führen.

