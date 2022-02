POL-ST: Kreis Steinfurt, seit Donnerstag mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstahls

as lassen jedenfalls die Anzeigen vermuten, die in den vergangenen Tagen bei der Kreispolizeibehörde eingegangen sind. Seit vergangenen Donnerstag sind es zehn an der Zahl. Die Tatorte liegen unter anderem Rheine, Ibbenbüren, Ochtrup, Greven und Steinfurt. Es handelt sich also um ein kreisweites Problem.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu folgenden Taschendiebstählen Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei den jeweiligen Wachen zu melden. Die zuständigen Wachen sind wie folgt zu erreichen: 05971/938-4215 für Rheine und Hörstel, 02571/928-4455 für Greven, 05451/591-4315 für Ibbenbüren, 02553/9356-4155 für Ochtrup, 02551/15-4115 für Steinfurt und Horstmar.

Präventionstipps und Informationen zu den Tricks von Taschendieben gibt es im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Die genauen Tatorte und Tatzeiten der vergangenen Tage:

- Ort: Ibbenbüren, Lidl-Markt, Osnabrücker Straße; Zeit: Montag

(21.02.22) zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr: Kurz nach dem

Besuch des Supermarkts fiel der 64-Jährigen auf, dass ihre

Geldbörse nicht mehr da ist. Sie erstattete daraufhin Anzeige

wegen Taschendiebstahls.

- Ort: Ibbenbüren, Aldi-Markt, Püsselbürener Damm; Zeit: Montag

(21.02.22), 13.45 Uhr: Einer 59-jährigen Frau wurde im

Supermarkt die Geldbörse gestohlen.

- Ort: Hörstel, K+K-Markt, Josefstraße; Zeit: Samstag (19.02.22),

17.00 Uhr: Nach dem Einkauf im Supermarkt haben Unbekannte einem

42-jährigen Mann aus Hörstel die Geldbörse aus der Jackentasche

entwendet. Der Verlust fiel ihm auf, als er auf dem Parkplatz zu

seinem Auto zurückkehrte.

- Ort: Rheine, Lidl, Bonifatiusstraße; Zeit: Samstag (19.02.22),

16.20 Uhr: An der Kasse bemerkte eine 64-jährige Rheinenserin,

dass man ihr das Portemonnaie, das im Einkaufswagen lag.

- Ort: Greven, Aldi-Markt, Saerbecker Straße; Zeit: Samstag

(19.02.22) zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr: Einem 79-jährigen

Mann wurde während des Einkaufs die Geldbörse aus seiner

Jackentasche entwendet. Der Mann bemerkte den Verlust an der

Kasse.

- Ort: Ibbenbüren, Gaststätte Sorbas, Gravenhorster Straße; Zeit:

Freitag (18.02.22), zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr: Aus einer

Jacke, die an einer Garderobe im Eingangsbereich hing, wurde ein

Portemonnaie samt diversen Karten sowie Bargeld gestohlen.

- Ort: Rheine, Aldi-Markt, Windmühlenstraße; Zeit: Freitag

(18.02.22) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr: Aus einem Rucksack,

der während des Einkaufs im Einkaufswagen lag, wurde eine

Geldbörse entwendet.

- Ort: Ochtrup, Lidl-Markt, Laurenzstraße; Zeit: Freitag

(18.02.22), 12.00 Uhr: Unbekannte Täter stahlen eine Geldbörse

aus einer Jackentasche.

- Ort: Horstmar, Lidl-Markt, Bahnhofstraße; Zeit: Donnerstag

(17.02.22), zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr: Aus einem

Stoffbeutel, der sich im Einkaufswagen befand, wurde ein

Portemonnaie entwendet.

- Ort: Steinfurt-Borghorst, Lidl-Markt, Altenberger Straße; Zeit:

Donnerstag (17.02.22) zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr: Im

Kassenbereich des Supermarkts fiel einer 61-jährigen

Steinfurterin auf, dass ihr Rucksack nicht mehr verschlossen

war. Dabei stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest.

