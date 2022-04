POL-ST: Kreis Steinfurt, Telefonbetrüger mit mehreren Maschen erfolgreich, ein Opfer händigt hohen Eurobetrag aus

Die Betrugsanrufe gingen verstärkt im Laufe der vergangenen Woche (04.04.22 bis 09.04.22) bei Personen im ganzen Kreisgebiet ein, unter anderem in Steinfurt, Lengerich, Ochtrup, Ibbenbüren, Laer und Tecklenburg. Offenbar wendeten Kriminelle verschiedene typische Maschen an, um an das Geld der Angerufenen zu gelangen.

Unter anderem meldeten sich unbekannte Anrufer als angebliche Mitarbeiter einer Landeszentralbank, als angebliche Microsoft-Mitarbeiter oder als falsche Polizisten. In anderen Fällen gaben sich Betrüger per Whatsapp als enge Verwandte aus und täuschten eine finanzielle Notlage vor. Auch die Masche des Schockanrufs - der kriminelle Anrufer behauptet, die Tochter oder der Sohn des Angerufenen sei in einen schweren Unfall verwickelt und es müsse eine Kaution geleistet werden - wurde angewendet.

In vier Fällen kam es für die Angerufenen zu einem finanziellen Schaden. In einem Fall liegt der Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. In einem anderen Fall gab ein Opfer Kontodaten und Passwörter zu verschiedenen Accounts preis, die Kriminellen verschaffen sich so Zugang zum PC des Geschädigten. In einem weiteren Fall wurde ein fünfstelliger Eurobetrag an einen unbekannten Abholer ausgehändigt.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf Geldforderungen, die am Telefon oder per Kurznachrichtendienst gestellt werden, einzugehen. Hinter solchen Forderungen stecken in der Regel Betrüger, die sich auf kriminelle Weise bereichern wollen. Hier weitere wichtige Tipps, um sich zu schützen:

- Sie sind unsicher, wer da anruft oder wer eine Kurznachricht

geschickt hat? Legen Sie einfach auf beziehungsweise beenden Sie

die Kommunikation!

- Jemand fordert Sie auf, Geld zu überweisen oder an der Haustür

an einen Abholer zu übergeben? Tun Sie dies auf keinen Fall!

Legen Sie spätestens jetzt auf oder brechen Sie den Kontakt ab!

- Sie sind nach dem Telefonat oder dem Nachrichtenwechsel

verunsichert? Dann kontaktieren Sie eine Vertrauensperson oder

direkt die Polizei.

- Erstatten Sie bei jedem Betrug oder Betrugsversuch Anzeige bei

der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder über das

Anzeigeformular der Polizei im Internet!

