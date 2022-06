POL-ST: Kreis Steinfurt, Zum Ferienstart kontrolliert die Polizei verstärkt auf Hauptverkehrsstraßen und an Parkplätzen, NRW-weite Aktion

andesweit kontrollieren die Beamten der einzelnen Behörden verstärkt an Autobahnen, Bundesstraßen, Hauptverkehrsadern und Parkplätzen - auch im Kreis Steinfurt. Die Kreispolizeibehörde beteiligt sich an der Kontrollaktion, die an insgesamt drei Samstagen in den Sommerferien stattfindet.

Am Samstag (25.06.22) ist der erste Aktionstag, er läuft von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Polizeibeamte aus unterschiedlichen Bereichen werden an diesem Tag aktiv sein, unterstützt von Kooperationspartnern aus dem Verkehrsbereich.

- Bei den Kontrollen werden die Beamten unter anderem auf

Ablenkungen am Steuer achten. Mal eben während der Fahrt eine

Whatsapp schreiben, den Instagram-Kanal checken oder mit dem

Smartphone am Ohr telefonieren? Besser nicht! Denn jede

Ablenkung gefährdet Leben - das eigene und das von anderen.

- Auf der Fahrt in den Urlaub genauso wichtig wie sonst: Bei

Unfällen Rettungsgasse bilden! Nur so gelangen die

Rettungskräfte schnell zum Einsatzort und können frühzeitig

helfen.

- Ebenso gilt für alle Fahrten: Kinder müssen im Auto richtig

angeschnallt und gesichert werden. Für Kinder unter zwölf Jahren

gibt es zum Kindersitz keine Alternative!

- Auch wichtig auf der Fahrt in den Urlaub - vor allem auch für

Fahrer von Wohnmobilen, Wohnwagen und Campern: Ladung muss

richtig gesichert werden. Herumfliegende Gepäckstücke können zu

schweren Verletzungen führen. Und es gilt, die Obergrenzen des

Ladungsgewichts nicht zu überschreiten. Eine Überladung ist

gefährlich.

- Schlussendlich sollten alle Fahrzeugführer ausreichend Abstand

halten, nüchtern und nicht zu schnell fahren und

selbstverständlich genügend Pausen einplanen. Denn nur wer gut

ausgeruht ist, kommt sicher ans Ziel.

Wir wünschen allen Reisenden eine gute Fahrt und einen erholsamen Urlaub!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell