POL-ST: Ladbergen, Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Freitag (28.10.2022) gegen 20.55 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand an der Heidkampstraße 57 gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss gekommen. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Eine Person wurde durch den Brand tödlich verletzt. Ein weiterer Bewohner konnte durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden, er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Alle weiteren Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden in anderen Wohnungen untergebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Heidkampstraße war für die Dauer der Löscharbeiten in dem Bereich zwischen der Breedenstraße und der Tecklenburger Straße voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an.

