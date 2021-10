POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Getränkemarkt

...Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, Unbekannte hatten die Tür beschädigt und sind so in den Getränkemarkt gelangt. Aus dem Markt entwendeten die Täter eine geringe Menge Münzgeld und einen Karton mit Mini-Salamis. Die Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend (27.10.), 18.15 Uhr und Donnerstag (28.10.), 08.45 Uhr in den Getränkemarkt eingestiegen. Hinweise auf die Unbekannten gibt es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

