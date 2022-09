POL-ST: Ladbergen, Schwerer Verkehrsunfall auf der B 475

Am Samstag (17.09.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Kattenvenner Straße/Ecke Moorstraße gerufen. Hier hatte sich ein Auto überschlagen und lag im Graben.

Eine 52-jährige Frau aus Versmold (Kreis Gütersloh) fuhr gegen 13.40 Uhr mit ihrem Suzuki Ignis auf der Kattenvenner Straße (B475) in Fahrtrichtung Ladbergen. Eine 57-jährige Frau aus Versmold saß zum Unfallzeitpunkt als Beifahrerin mit im Fahrzeug. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete im Graben.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 57-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 52-Jährige wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kattenvenner Straße in dem Bereich gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 10.000 Euro.

