POL-ST: Ladbergen, Sprengung eines Zigarettenautomaten

Die Zeugen gaben an, dass sie gegen 01.40 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Bei einem Blick aus dem Fenster sahen sie zwei Jugendliche, die an dem Zigarettenautomaten standen und auf Zurufe eines der Zeugen in Richtung Telgter Straße flüchteten.

Der Zigarettenautomat wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Sprengkörper massiv beschädigt, so dass die Täter in den Automaten greifen konnten. Ob sie etwas entwendet haben ist noch unklar.

Kurz nach der Tat konnten die Beamten einen Jugendlichen antreffen, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

