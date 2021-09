POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht - Fußgängerin verletzt

Ladbergen (ots)

Am Montag (27.09.) kam es gegen 13.50 Uhr auf der Breedenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Fußgängerin beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 5 die Straße zu queren. Ungefähr mittig der Fahrbahn kam es zu einer Kollision mit einem schwarzen Pkw. Die Jugendliche wurde an der linken Wad...

Polizei Steinfurt