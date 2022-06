POL-ST: Laer, Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Straße Ewaldigrund eingedrungen und haben zahlreiche Schränke nach Diebesgut durchsucht. Die Tat ereignete sich am Freitagabend (24.06.22) zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, als die Bewohner nicht anwesend waren.

Der Spurenlage zufolge hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Haus. Gestohlen wurden ein Laptop, Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

