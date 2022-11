POL-ST: Laer, Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag (10.11.2022) ist in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wibbeltstraße eingebrochen worden.

Um in das Wohnhaus zu gelangen, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hierbei fanden die Täter eine Schatulle und entwendeten daraus Goldschmuck. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

