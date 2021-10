POL-ST: Laer/Rheine, Einbrüche in Pizzeria, Werkstatt sowie auf Gelände eines Autohauses, Bargeld und Autoteile entwendet

...In der Aabauerschaft von Laer verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Speditionsfirma an der Königstraße. Sie hebelten im Inneren des Unternehmens mehrere Türen auf. Entsprechende Spuren konnten festgestellt werden. Dann stahlen sie unter anderem aus einer Geldkassette Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (04.10.21), 17.45 Uhr, und Dienstag (05.10.21), 09.00 Uhr. Es liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

In Rheine hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 23.40 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, die Haupteingangstür einer Pizzeria an der Breiten Straße in Dorenkamp auf. Im Inneren durchsuchten sie den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe, eine Kassenschublade sowie mehrere Geldbörsen. Täterhinweise gibt es nicht.

Ebenfalls in Rheine gelangten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (02.10.21), 06.00 Uhr, und Dienstag (05.10.21), 14.30 Uhr, auf bisher unbekannte Weise auf das abgezäunte Außengelände eines Autohauses. Dieses liegt an der Straße Am Stadtwalde in Schotthock. Auf dem Gelände schnitten die Täter mehrere Kartons auf. Sie stahlen drei Turbolader sowie zwei Dieselpartikelfilter der Marke BMW. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 1000 Euro. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter.

In allen drei Fällen nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen entgegen, für Laer unter Telefon 02551/15-4115, für Rheine unter 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell