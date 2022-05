POL-ST: Lengerich, 53-jährige Autofahrerin fährt in Gegenverkehr, Kollision mit Lieferwagen

Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag (17.05.22) auf der Ladberger Straße in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß mit einem Lieferwagen zusammen - und wurde schwer verletzt.

Die Frau aus Lengerich fuhr gegen 15.20 Uhr mit ihrem blauen Ford Fiesta in Fahrtrichtung Lengerich. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie auf Höhe der Einmündung Gutenbergstraße auf die Gegenfahrbahn. Ihr Wagen kollidierte mit dem weißen Ford Transit eines 47-jährigen Autofahrers aus Ladbergen, der mit dem Lieferwagen-Anhänger-Gespann in Richtung Ladbergen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die Lengericherin in ihrem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie.

Die 53-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

