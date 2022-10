POL-ST: Lengerich, 76-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die Frau fuhr am Samstag (22.10.22) gegen 14.20 Uhr auf der Lienener Straße auf dem Geh- und Radweg. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Lengerich mit einem roten Opel von einem Hinterhof aus kommend nach links auf den Geh- und Radweg, um anschließend vor einem Haus an der Lienener Straße zu parken.

Die Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, kollidierte mit dem Auto und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell