POL-ST: Lengerich, Alleinunfall, eine Fahrzeugführerin verletzt sich schwer

Bei einem Alleinunfall auf dem Südring in Lengerich ist am Donnerstagabend (09.06.) gegen 21.15 Uhr die Fahrerin eines VW Touran schwer verletzt worden.

Eine 19-jährige Ibbenbürenerin befuhr mit ihrem Fahrzeug den Südring (L591) aus Richtung Lienen kommend in Fahrtrichtung Brochterbeck. In einer langgezogenen Rechtskurve etwa 500 Meter westlich der Ladberger Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Leitplanke auf. Im weiteren Verlauf kippte der Touran nach links auf die linke Fahrzeugseite um und blieb im dortigen Grünstreifen liegen. Die Ibbenbürenerin verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro.

