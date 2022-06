POL-ST: Lengerich, Brand eines Sofas neben Abfallcontainern

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Freitagabend (10.06.22) gegen 21.00 Uhr an der Bogenstraße ein altes Sofa in Brand geraten.

as Sofa war neben Abfallcontainern abgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem Sofa sowie an den Mülltonnen entstand ein Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell