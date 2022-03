POL-ST: Lengerich, Brand in Mehrfamilienhaus

Am Freitag (11.03.) sind Rettungskräfte gegen 15.00 Uhr zu einem Wohnhausbrand an die Straße "Auf der Rotenburg" gerufen worden.

Der Brand entstand aus noch ungeklärter Ursache auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Stock. Von da schlug das Feuer auf die darüber liegende Wohnung und das Dachgeschoss über. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich alle in Sicherheit bringen. Eine 26-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war bis gegen 17.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die beiden Wohnungen wurden durch das Feuer so stark beschädigt, das sie nicht mehr bewohnbar sind. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 150.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

