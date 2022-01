POL-ST: Lengerich, Diebstahl, mutmaßlicher Täter leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (27.01.) meldeten Zeugen gegen 17.40 Uhr der Polizei einen vermutlich betrunkenen Radfahrer auf der Lienener Straße. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad zu einem angrenzenden Supermarkt an der Lienener Straße, stellte dort das Rad ab und ging in den Laden.

Polizei Steinfurt