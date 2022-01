POL-ST: Lengerich, Einbruch in Spielhalle

Ein Unbekannter ist am Dienstag (25.01.) gegen 01.54 Uhr in eine Spielhalle im Teutopark in Lengerich eingestiegen.

Der Unbekannte hebelte die Eingangstür zur Spielhalle auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dabei löste er einen Alarm aus. Beim Eintreffen der Polizei und des Verantwortlichen der Spielhalle war der Täter jedoch bereits geflüchtet.

Aufgrund von Videoaufzeichnungen wird er Täter wie folgt beschrieben: Er trug eine dunkle Jeans, einen grauen Hoodie mit schwarzem Balken auf dem linken Arm und dunkle Schuhe mit einer weißen Umrandung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Angaben zum Unbekannten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

