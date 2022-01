POL-ST: Lengerich, Mülltonnenbrand

Lengerich (ots)

An der Bahnhofstraße zwischen Stöppelweg und Poststraße sind in der Zeit zwischen Donnerstag (13.01.22), 22.15 Uhr und Freitag (14.01.22), 00.15 Uhr zwei Mülltonnen eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt worden.

Polizei Steinfurt