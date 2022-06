POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen (21.06.) ist es im Kreuzungsbereich Hohner Damm/Johannemanns Straße/Hohner Mark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Lengerich fuhr gegen 07.00 Uhr mit seinem Seat Leon auf dem Hohner Damm in Fahrtrichtung Ringeler Straße. Im Kreuzungsbereich Johannemanns Straße/Hohner Mark wollte der 19-jährige Lengericher mit seinem Pedelec aus Richtung Hohner Mark kommend in Fahrtrichtung Lengerich die Kreuzung überqueren. Dort kollidierte er mit dem Seat. Der 19-Jährige stürzte auf das Auto und verletzt sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 500 Euro.

