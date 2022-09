POL-ST: Lengerich, Rheine, Autos aufgebrochen

n der Zeit zwischen Freita2g (09.09.), 12.00 Uhr und Montag (12.09.), 10.30 Uhr haben Unbekannte an der Anton-Führer-Straße in Rheine das hintere Dreiecksfenster eines grauen VW Golf eingeschlagen. Ob bei der Tat Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt schätzungsweise 150 Euro.

Die Tatzeit in Lengerich liegt zwischen Montag (12.09.), 12.00 Uhr und Dienstag (13.09), 9.30 Uhr. Auf einem Parkplatz an der Bergstraße schlugen der oder die Täter das hintere Beifahrerfenster eines VW Up ein und durchwühlten eine Tasche. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der geschätzte Sachschaden am Auto beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 und in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

