POL-ST: Lengerich - Umzug der Polizeiwache - KORREKTUR der Anschrift

Die Kartons sind gepackt. Die neue Polizeiwache in Lengerich an der Bahnhofstraße ist fertiggestellt.

Am Mittwoch (15.12.2021) ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiwache Lengerich vom bisherigen Standort an der Bahnhofstraße 89 in das neue Dienstgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft an der Bahnhofstraße 105 um.

Während des Umzuges ist die Polizei für die Lengericher Bürgerinnen und Bürger telefonisch unter der Telefonnummer 05481/9337-4555 erreichbar.

Der persönliche Kontakt und die Erstattung von Anzeigen sind an der alten und an der neuen Anschrift in dringenden Fällen möglich.

Ab Donnerstag (16.12.2021) versieht die Lengericher Polizei ihren Dienst am neuen Standort an der Bahnhofstraße 105 und ist wieder unter der bekannten Telefonnummer 05481/9337-4515 erreichbar. Dort steht sie dann den Bürgerinnen und Bürgern wie gewohnt für ihre Anliegen zur Verfügung.

In Notfällen wählen Sie bitte stets die 110!

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell