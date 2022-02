POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall, Kollision zweier Fahrzeuge; Nachtrag

Erstmeldung vom 04.02.22, 10.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Iburger Straße/Warendorfer Straße ist eine 49-jährige Frau aus Lienen am Donnerstag (03.02.) schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW Transporter auf der Lienener Straße ortsauswärts in Fahrtrichtung Kattenvenne. An der Kreuzung Iburger Straße / Warendorfer Straße wollte sie nach links in die Iburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge einen Skoda Oktavia, dessen Fahrer auf der Warendorfer Straße in Richtung Lengerich fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Die 49-jährige verletzte sich dabei schwer. Der 50-jährige Fahrer des Skoda Oktavia, der ebenfalls in Lienen wohnt, wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 25.000 Euro.

