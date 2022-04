POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Auf der Ibbenbürener Straße (L591) in Höhe der BAB 1, Anschlussstelle Lengerich, hat sich am Ostermontag (18.04.2022) gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Frau aus Münster mit ihrem blauen BMW die Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Brochterbeck. An der BAB 1 beabsichtigte sie links abzubiegen, um die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zu befahren. Beim Abbiegen übersah die Münsteranerin einen mit zwei Personen besetzten, schwarzen Opel Meriva. Dieser war auf der Ibbenbürener Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung, nach Lengerich unterwegs.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 57-jährige Münsteranerin, als auch die 81-jährige Opel-Fahrerin aus Georgsmarienhütte wurden mit Rettungswagen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 85-jährige Beifahrer im Opel, ebenfalls aus Georgsmarienhütte, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Ibbenbürener Straße zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

