POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag (27.11.) befuhr ein 36-jähriger Mann aus Marl (Kreis Recklinghausen) gegen 14.45 Uhr mit seinem grauen Porsche Macan den Südring (L591) in Richtung Brochterbeck.

ngefähr in Höhe des Quellenwegs kam ihm ein unbekannter Fahrer entgegen, der mit seinem Pkw plötzlich trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 36-jährige nach rechts aus und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/93374515.

