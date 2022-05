POL-ST: Lienen, Baggerschaufel von Baustelle gestohlen

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle an der Hohner Straße auf Höhe der Einmündung zum Paradiesweg eine Baggerschaufel gestohlen.

ie Tat ereignete sich am Montag (16.05.22) in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 15.45 Uhr. Die Schaufel befand sich auf einem Anhänger und war mit Spanngurten gesichert. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

