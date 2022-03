POL-ST: Lienen, Einbruch in Edeka-Markt

Die Polizei ist am späten Dienstagabend (15.03.22) gegen 22.30 Uhr wegen eines Einbruchs zum Edeka-Markt an die Iburger Straße gerufen worden.

ort war ein Alarm ausgelöst worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fenster am Gebäude fehlte. An einem weiteren Fenster waren Hebelspuren erkennbar. Darüber hinaus lag auf dem Boden neben einer Geldtasche eine geringe Menge Münzgeld.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude - auch mithilfe eines Diensthundes. Es waren jedoch keine Täter mehr vor Ort. Im Inneren des Marktes hatten die Einbrecher offenbar einen Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Zur Höhe des Beuteschadens liegen keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden auf der Wache in Lengerich entgegengenommen unter Telefon 05481/9337-4515.

