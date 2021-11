POL-ST: Lienen, Einbruch in einen Wohnwagen

Lienen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (07.11.2021), 19:00 Uhr bis Dienstag (09.11.2021), 12:00 Uhr kam es in Lienen an der Iburger Straße in Höhe der Hausnummer 55a zu einem Einbruch in einen dort abgestellten Wohnwagen.

Polizei Steinfurt