POL-ST: Lienen, Kfz auf Schützenfestparkplatz beschädigt

In Holzhausen ist auf der Straße "Zum Holz 1" ein schwarzer Opel Mokka beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Fahrer des Opels stellte das Auto am Samstag (03.09.) auf einer Wiese hinter dem Schützenfestzelt ab. Dort war ein Bedarfsparkplatz für das Schützenfest eingerichtet.

Als der Fahrer am Sonntag (04.09.) gegen 10.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass es an der Beifahrertür und an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt war. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell