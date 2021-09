POL-ST: Lienen, Kollision von Auto und Motorrad, Kradfahrerin schwer verletzt

Eine 34-jährige Motorrad-Fahrerin aus Warendorf ist am Samstagnachmittag (19.09.21) gegen 14.20 Uhr mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war zunächst mit ihrer Suzuki-Maschine auf der Kattenvenner Straße in Richtung Lienen unterwegs. Ein 43-jähriger Autofahrer aus ...

...Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem grauen VW auf der Kattenvenner Straße in entgegengesetzte Richtung.

Dann wollte der 43-Jährige nach links in den Meckelweger Kirchweg abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die Motorradfahrerin und es kam zur Kollision. Die 34-Jährige trug schwer Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 800 Euro.

