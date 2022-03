POL-ST: Lienen, mehrere Zigarettenautomaten aufgehebelt, Zeugen gesucht

An der Buchentorstraße wurde ein Zigarettenautomat aufgehebelt, der an der Hauswand eines Lebensmittelgeschäfts befestigt war. Ein weiterer wurde an der Ecke Schweger Straße /Buchentorstraße aufgehebelt und ein anderer befand sich an einer ehemaligen Gaststätte an der Schweger Straße / Ostbeverner Damm. Ob die Täter dabei etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

An der Kreuzung Schweger Straße / Schwarzer Weg haben Unbekannte versucht einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell