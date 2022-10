POL-ST: Lienen, Mit 67 km/h in 30er Zone unterwegs

nrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrer mit gemessenen 53 km/h in der 30er Zone. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Alle anderen Fahrer wurden mit einem Verwarngeld belegt.

Bei einer weiteren Kontrolle im Bereich einer Schule an der Bahnhofstraße stellten die Beamten einen Fahrzeugführer fest, der sogar mit 67 km/h in der 30er Zone fuhr. Den Fahrer erwarten jetzt 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal an alle Autofahrer. Halten Sie sich an die zulässigen Geschwindigkeiten, vor allem vor Schulen und Kindergärten. Bringen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer durch zu schnelles Fahren nicht unnötig in Gefahr.

