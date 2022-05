POL-ST: Lienen, Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt, mit Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen

us bisher ungeklärter Ursache verlor sie in einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 10 die Kontrolle über ihre Kawasaki-Maschine. Sie stürzte und verletzte sich schwer.

Das Motorrad rutschte weiter in den Graben, kollidierte mit einem Betonpfosten, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Die 29-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell