POL-ST: Lienen, Rennradfahrer bei Alleinunufall schwer verletzt

Bei einem Sturz ist ein Rennradfahrer am Mittwoch (24.08.22) gegen 12.10 Uhr schwer verletzt worden.

er 52-Jährige aus Tägerwilen (Schweiz) fuhr in Kattenvenne auf der Straße Auf den Kämpen in Richtung Markenweg. Im Einmündungsbereich der Gemeinschaftsgrundschule Lienen-Kattenvenne stürzte er ersten Erkenntnissen zufolge über eine Bremsschwelle. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro.

