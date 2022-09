POL-ST: Lienen, Rheine, Autoaufbrüche

Am Meisenweg in Lienen-Kattenvenne haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (06.09.22), 19.45 Uhr und Mittwoch (07.09.22), 07.15 Uhr ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die Seitenscheibe eines blauen Renaults ein. Es wurde nichts entwendet.

In Rheine am Heiliggeistplatz zerstörten unbekannte Täter die Heckscheibe eines grauen Peugeot. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag (08.09.22), 06.00 Uhr. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge auch hier nichts.

Die Polizei ermittelt zu den Autoaufbrüchen. Zeugen rufen bitte für Lienen die Wache in Lengerich an, Telefon 05481/9337-4515, für Rheine die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

