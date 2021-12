POL-ST: Lienen, SB-Automat in Kattenvenne aufgebrochen

Lienen (ots)

In Kattenvenne an der Straße Markenweg ist in der Nacht zu Montag (13.12.21) zwischen 20.20 Uhr am Sonntagabend und 10.50 Uhr am Montagmorgen ein Selbstbedienungsautomat für Lebensmittel aufgebrochen worden.

Polizei Steinfurt