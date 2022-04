POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit verletzten Personen

ls die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, wurden bereits drei Unfallbeteiligte in drei Rettungswagen behandelt. Der Unfall hatte sich auf der Iburger Straße kurz hinter der Einmündung Postdamm in Fahrtrichtung Industriestraße ereignet. In diesem Bereich stehen am Fahrbahnrand mehrere Bäume. Nach Auswertung der Unfallspuren ist ein mit drei jungen Männer besetzter Pkw Mazda die Iburger Straße in Fahrtrichtung Industriestraße gefahren. In Höhe des Postdamms verlor der Fahrzeugführer, nach ersten Erkenntnissen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw und prallte nach einem versuchten Ausweichmanöver gegen einen auf dem Grünstreifen stehenden Baum. Dabei wurden alle Insassen schwer verletzt und mit den Rettungswagen in drei nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bislang steht für die jetzt ermittelnden Beamten noch nicht genau fest, wer von den drei Insassen, zwei 17Jährigen und einem 19jährigen Mann, den Pkw geführt hat. Bei dem Unfall wurde der Pkw total zerstört und von einem Abschleppunternehmen sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro.

