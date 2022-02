POL-ST: Lotte, Auto gestohlen

as Auto mit dem Kennzeichen TE-GK 74 ist als gestohlen gemeldet worden. Der Wagen war am Sonntagabend (20.02.22) am Merschweg auf Höhe der Hausnummer 25 geparkt worden. Nach Angaben des Geschädigten war das Auto nicht mehr da, als er am Montagmorgen (21.02.22) gegen 05.10 Uhr zu Arbeit fahren wollte.

Der Tatzeitraum lässt sich ersten Erkenntnissen zufolge auf 04.00 Uhr bis 05.10 Uhr eingrenzen, da der Toyota vor 04.00 Uhr noch von einem Nachbarn gesehen worden sein soll. Die Ibbenbürener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

