POL-ST: Lotte, Autofahrerin nach Unfall gesucht

Ein 35-jähriger Mann aus Westerkappeln fuhr mit seinem Peugeot 407 gegen 19.15 Uhr in Fahrtrichtung Westerkappeln. Eine vor ihm fahrende Fahrzeugführerin bremste seinen Aussagen zufolge plötzlich ab, weshalb der 35-Jährige auf die Gegenfahrspur auswich. Dort kam es zu einem Kontakt mit einem Audi TT, der in Fahrtrichtung Lotte fuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Fahrerin, die vor dem 35-Jährigen in Fahrtrichtung Westerkappeln fuhr. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein blaues Elektroauto in der Größe eines Jeeps. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 60 Jahre alt, hat blonde kurze Haare und trug eine Brille.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder die Fahrerin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

